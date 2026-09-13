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Регионы России

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«Ростов» выразил полное доверие главному тренеру Джонатану Альбе

«Ростов» выразил полное доверие главному тренеру Джонатану Альбе

Генеральный директор футбольного клуба «Ростов» Андрей Чайка заявил о полном доверии главному тренеру команды Джонатану Альбе.

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