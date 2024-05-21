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В детских оздоровительных лагерях Петербурга и Ленобласти первая смена откроется 27 мая

В детских оздоровительных лагерях Петербурга и Ленобласти первая смена откроется 27 мая

Первыми на отдых поедут ребята из Белгорода. Всего за сезон лагерь посетят более 500 человек. Территория была очищена от сухих веток, с дорог убраны пыль и зимние реагенты, высажено более 60 видов цветов.

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