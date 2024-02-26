Чемпионка Игр Журова об апелляциях фигуристов в CAS: есть свои особенности

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Российской Федерации Светлана Журова объяснила, почему российская сторона подала три апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) перераспределение медалей командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
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