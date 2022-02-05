Аргументы недели

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Штамм «омикрон» станет доминирующим в регионах в ближайшие две-три недели

Пик заболеваемости коронавирусом в России, вероятно, наступит в середине февраля. При этом на пике показатели суточной заболеваемости могут быть очень высокими.

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