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FT: Китай отказал Блинкену в визите из-за опасений, что ФБР опубликует результаты расследования инцидента со сбитым аэростатом

FT: Китай отказал Блинкену в визите из-за опасений, что ФБР опубликует результаты расследования инцидента со сбитым аэростатом

Китайская Народная Республика отказала руководителю американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкену в визите из-за опасений того, что ФБР обнародует результаты расследования инцидента со сбитым аэростатом, который произошел в феврале.

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