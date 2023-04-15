FT: Китай отказал Блинкену в визите из-за опасений, что ФБР опубликует результаты расследования инцидента со сбитым аэростатом

Китайская Народная Республика отказала руководителю американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкену в визите из-за опасений того, что ФБР обнародует результаты расследования инцидента со сбитым аэростатом, который произошел в феврале.
Китайская Народная Республика отказала руководителю американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкену в визите из-за опасений того, что ФБР обнародует результаты расследования инцидента со сбитым аэростатом, который произошел в феврале.
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