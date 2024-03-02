Украинские военные сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Горловку

Украинские вооруженные силы атаковали Горловку в Донецкой народной республике, противник сбросил взрывоопасный предмет с беспилотника, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).