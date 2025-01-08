Депутат Чаплин: планируется провести еще четыре индексации пенсий

Речь идет о периоде 2026-2027 годов В России в 2026 году планируется провести две индексации пенсий: на 4,5% – с 1 февраля и на 5,5% – с 1 апреля, а в 2027 году на 4% – с 1 февраля и на 4,1% – с 1 апреля.