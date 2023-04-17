Липецкий бизнес-омбудсмен принял участие в заседании профессионального сообщества Ассоциации сварки и контроля

По приглашению руководителя Ассоциации сварки и контроля Виталия Иголкина, липецкий бизнес-омбудсмен Александр Бабанов принял участие в очередном заседании профессионального сообщества, которое состоялось на площадке регионального Союза строителей и было посвящено обсуждению рабочих планов Ассоциации на текущий год и актуальной теме, связанной с резким увеличением потребности в квалифицированных сварщиках на ряде предприятий региона, выполняющих гособоронзаказ.