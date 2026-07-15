Кто такой рэпер Киевстонер* и как он связан с подготовкой диверсии в Подмосковье

ФСБ России сообщила о предотвращении теракта в Московской области. Служба безопасности Украины спланировала диверсию против оборонного предприятия с использованием беспилотников, доставленных в Россию контрабандным путём через Словакию, Польшу и Белоруссию, сообщает ТАСС.