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Кто такой рэпер Киевстонер* и как он связан с подготовкой диверсии в Подмосковье

Кто такой рэпер Киевстонер* и как он связан с подготовкой диверсии в Подмосковье

ФСБ России сообщила о предотвращении теракта в Московской области. Служба безопасности Украины спланировала диверсию против оборонного предприятия с использованием беспилотников, доставленных в Россию контрабандным путём через Словакию, Польшу и Белоруссию, сообщает ТАСС.

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