Американцы отправляют своё отребье в качестве наёмников убивать русских Дмитрий Родионов Фото: Efrem Lukatsky/AP/TASS, архив Материал комментируют: Сергей Кулик Уволенные из американской армии наркозависимые сейчас в рядах ВСУ принимают участие в боевых действиях на Украине, пишет The American Conservative (TAC).
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