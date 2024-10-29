Государственные выплаты военнослужащим: как получить награду за медаль «За отвагу» Юлия ЧелкановаМедаль «За отвагу» — это высокая награда, вручаемая за проявление мужественности и героизма в условиях боевых действий.
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