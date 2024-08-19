Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Курская авантюра Украины чревата глобальным прорывом России

Курская авантюра Украины чревата глобальным прорывом России

Украина в наступлении на Курскую задействовала свои лучшие подразделения. Об этом в эфире признанного иноагентом видеоблога «Редакция» заявил военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Vasily Golov
Это не авантюра.а методическое действие Украины.Никто в России не ожидал и не рассматривал методику.Генассамблея ООН и ПАСЕ принимают резолюцию о нарушении  прав человека в Крыму,прошел Трибунал по морскому праву по нарушению права ВМС Украины кораблям нарушать границу РФ.22 моряка отпустили .Среди них 2 спеца СБУ.Россия при ратификации конвенции не приняла споры с военными судами.СМуд а Гааге.Иск Украины к России.Геноцид не признал суд.Методика продолжилась атаками по Белгородской,Брянской,Курской обл.По ЗАЭС.
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19 час.
VG
Vasily Golov
Кто охраняет границу России  с Украиной? В ДНР,ЛНР,Р.КРЫМ,Курской,Белгородской,Брянской обл?Имело ли население приграничных н.п России связь с украинской стороной.Обычно такая связь есть.Заправить машину бензином в России,купить продукты на украинском рынке.Такое было с Эстонией и Иван-городом,Литвой и Польше с Белоруссией.
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19 час.
Регина Толстоброва
Надо чтобы и управлять этой техникой было кому. раз такая угроза нависла над страной надо всех на фронт призвать. а то одни контрактники воюют. а другие в рестораны ходят.
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18 час.

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