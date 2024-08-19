Курская авантюра Украины чревата глобальным прорывом России

Vasily Golov Это не авантюра.а методическое действие Украины.Никто в России не ожидал и не рассматривал методику.Генассамблея ООН и ПАСЕ принимают резолюцию о нарушении прав человека в Крыму,прошел Трибунал по морскому праву по нарушению права ВМС Украины кораблям нарушать границу РФ.22 моряка отпустили .Среди них 2 спеца СБУ.Россия при ратификации конвенции не приняла споры с военными судами.СМуд а Гааге.Иск Украины к России.Геноцид не признал суд.Методика продолжилась атаками по Белгородской,Брянской,Курской обл.По ЗАЭС.

VG Vasily Golov Кто охраняет границу России с Украиной? В ДНР,ЛНР,Р.КРЫМ,Курской,Белгородской,Брянской обл?Имело ли население приграничных н.п России связь с украинской стороной.Обычно такая связь есть.Заправить машину бензином в России,купить продукты на украинском рынке.Такое было с Эстонией и Иван-городом,Литвой и Польше с Белоруссией.