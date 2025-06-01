Ох уж этот Гафт!..

«Ну что за странная фамилия! Да и фамилия ли?. Похоже на аббревиатуру. «ГОСТ… ГАБТ… ГАФТ…» Ломаю голову над приемлемой расшифровкой… Главный Актёр Фантасмагорического Театра… Гневный Автор Философских Тирад… Нет, не то.