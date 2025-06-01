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Ох уж этот Гафт!..

Ох уж этот Гафт!..

«Ну что за странная фамилия!  Да и фамилия ли?.  Похоже на аббревиатуру.  «ГОСТ… ГАБТ… ГАФТ…» Ломаю голову над приемлемой расшифровкой…  Главный  Актёр Фантасмагорического  Театра…  Гневный  Автор  Философских  Тирад… Нет, не то.

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