Ох уж этот Гафт!..

«Ну что за странная фамилия! Да и фамилия ли?. Похоже на аббревиатуру. «ГОСТ… ГАБТ… ГАФТ…» Ломаю голову над приемлемой расшифровкой… Главный Актёр Фантасмагорического Театра… Гневный Автор Философских Тирад… Нет, не то.
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