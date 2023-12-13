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Аркадий Фомин принял участие в работе круглого стола по вопросам электорального просвещения избирателей

В областной библиотеке имени М. Горького состоялось заседание круглого стола на тему: «Электоральное просвещение молодых и будущих специалистов в контексте современного профессионального образования в России».

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