Аркадий Фомин принял участие в работе круглого стола по вопросам электорального просвещения избирателей

В областной библиотеке имени М. Горького состоялось заседание круглого стола на тему: «Электоральное просвещение молодых и будущих специалистов в контексте современного профессионального образования в России».
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