FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 848 подписчиков

«Толкают в бездну»: посольство РФ оценило партнерство Киева и Лондона

«Толкают в бездну»: посольство РФ оценило партнерство Киева и Лондона

Посольство РФ предупредило об эскалации из-за провокационных планов Лондона Представители посольства России в Лондоне в ответ на запрос ТАСС прокомментировать визит на Украину британского премьера Кира Стармера заявили, что провокационные планы властей Соединенного Королевства в отношении Украины грозят новым витком эскалации и толкают Киев в бездну.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх