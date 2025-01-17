«Толкают в бездну»: посольство РФ оценило партнерство Киева и Лондона

Посольство РФ предупредило об эскалации из-за провокационных планов Лондона Представители посольства России в Лондоне в ответ на запрос ТАСС прокомментировать визит на Украину британского премьера Кира Стармера заявили, что провокационные планы властей Соединенного Королевства в отношении Украины грозят новым витком эскалации и толкают Киев в бездну.