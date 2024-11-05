Всемирный банк и Фонд ООН финансируют скотоводство вопреки своим советам

Более десятка банков развития, включая Всемирный банк и Зеленый климатический фонд ООН, в 2023 году вложили миллиарды в животноводство вопреки своим собственным рекомендациям, 5 ноября сообщает сетевое издание Green Queen.
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