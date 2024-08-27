Запущено серийное производство экзоскелетов. Со встроенной лебедкой

Роснано начинает серийное производство экзоскелетов с лебедкойКомпания Роснано объявила о старте серийного производства нового поколения экзоскелетов, оснащенных встроенной лебедкой — эти устройства способны поднимать грузы весом до 60 кг, что делает их самыми мощными среди доступных на российском рынке.
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