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Царьград

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Дискуссии в Белом доме: Трамп сомневается в поддержке Киева после атак ВСУ

Дискуссии в Белом доме: Трамп сомневается в поддержке Киева после атак ВСУ

Атака ВСУ на аэродромы в России спровоцировала дискуссии в Белом доме о поддержке Украины. Дональд Трамп сомневается в перспективах встречи Зеленского и Путина, задумываясь о пересмотре дипломатического курса Вашингтона.

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