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Царьград

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«Бабушкин» метод работает: биолог Федоров раскрыл, как бороться со слизнями

«Бабушкин» метод работает: биолог Федоров раскрыл, как бороться со слизнями

Биолог Федоров рассказал, как бороться с гигантскими испанскими слизнями на дачных участках.Кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров рассказал о способах борьбы с испанскими слизнями, которые всё чаще появляются в парках Москвы и на дачных участках Подмосковья.

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