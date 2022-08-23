Город на границе с Китаем: что посмотреть в Благовещенске?

Благовещенск— единственная в России областная столица, которая стоит на границе с другой страной. Поэтому, если вы хотите удивить друзей своими фотографиями на фоне Хэйхэ, увидеть останки амурских динозавров и попробовать блюда действительно вкусной китайской кухни — добро пожаловать в столицу Приамурья! Увлекательный гид для насыщенных прогулок подготовил корр.