Руководителю правительства Германии Фридриху Мерцу следует напомнить, что написано на стенах Рейхстага.
Миронов: Мерцу следует напомнить, что написано на стенах Рейхстага
Комментарии
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Valeriy Shershkov
не умея мыслить пустышки пробуют счить ...
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13 час.
Святослав Сюткин
Святослав Сюткин Мой Отец брал Берлин и расписался на стенах Рейхстага.Если надо будет - повторим! Коротка память у нациков!Время от времени надо будет напоминать!
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8 час.
Семен Демин
Как надоели уже эти бесконечные заявления, предупреждения и красные линии. Одна болтовня!
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6 час.
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