Достоевский предупреждал: почему Европа превратилась в «Село Степанчиково» для Зеленского.Политолог Дмитрий Губин провёл неожиданную параллель между поведением Владимира Зеленского и персонажем повести Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели».