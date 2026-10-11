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Царьград

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Взгляд: Зеленский превратил Европу в село Степанчиково

Взгляд: Зеленский превратил Европу в село Степанчиково

Достоевский предупреждал: почему Европа превратилась в «Село Степанчиково» для Зеленского.Политолог Дмитрий Губин провёл неожиданную параллель между поведением Владимира Зеленского и персонажем повести Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели».

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