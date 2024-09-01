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Царьград

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Тимур Иванов обещал суду не сбегать из России при переводе под домашний арест

Тимур Иванов обещал суду не сбегать из России при переводе под домашний арест

Бывший заместитель министра обороны, обвиняемый в получении взятки, просит суд выпустить его из СИЗО, заменив заключение на домашний арест.

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Комментарии
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евгений черкашин
В Китае эта падаль ждала бы уже казни.
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14 час.
Maxim
Врёт, не верьте
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14 час.
СК
Сергей Козлов
Вот уж х . Й тебе сиди и хлебай с.. А баланду предатель
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14 час.

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