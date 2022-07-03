Алжирский МИД призвал арабские страны вернуть Сирию в ЛАГ

Алжир подтверждает, что настаивает на воссоединении арабского мира и возвращении Сирии в Лигу арабских государств (ЛАГ), заявил глава МИД страны Рамтан Ламамра 2 июля на встрече министров иностранных дел арабских стран в Бейруте, сообщает SANA.