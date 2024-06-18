Запад выдавливает Россию из Центральной Азии, используя Турцию

«Большая игра» Великобритании в Центральной Азии разыгрывается с новой силой и главным орудием в её руках по выдавливанию России и по сдерживанию Китая является пантюркизм с панисламизмом, которые воплощаются сейчас в военное, политическое и экономическое объединение – Организация тюркских государств (ОТГ).