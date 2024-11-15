Путин адресовал Западу жесткий сигнал: что известно?

Слова президента РФ Владимира Путина о проблемных аспектах текущего мироустройства и о завершении украинского конфликта, сказанные в процессе проведения пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай», стали ярким сигналом, адресованным Западу.
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