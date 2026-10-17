Ребека Гринспан, дочь мигрантов из Польши, вышла в лидеры на выборах генсека ООН Глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан вышла на первое место в шестом неофициальном раунде голосования за следующего генерального секретаря ООН.