В Госдуме отреагировали на сообщения о принуждении срочников к контрактной службе

Ситуацию прокомментировал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов прокомментировал появившуюся в Сети информацию о том, что призывников в массовом порядке вынуждают подписывать контракты с Минобороны РФ.
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