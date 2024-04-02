В Госдуме отреагировали на сообщения о принуждении срочников к контрактной службе

Ситуацию прокомментировал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов прокомментировал появившуюся в Сети информацию о том, что призывников в массовом порядке вынуждают подписывать контракты с Минобороны РФ.