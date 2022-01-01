«Не умеет обгонять без преимущества в секунду». Эксперт раскритиковал Валттери Боттаса

«Не умеет обгонять без преимущества в секунду». Эксперт раскритиковал Валттери БоттасRed Bull Content Pool / Getty ImagesБывший гонщик Формулы 1, а ныне автоспортивный аналитик на швейцарском телевидении Марк Зурер раскритиковал Валттери Боттаса.