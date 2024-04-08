Андрей Червиченко: Лещук и Смолов — похороны сегодняшнего «Динамо»

Андрей Червиченко назвал Игоря Лещука «изменником» «Динамо». Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мыслями об исходе встречи 23-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком», назвав вратаря бело-голубых Игоря Лещука и форварда Федора Смолова похоронами «Динамо».
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