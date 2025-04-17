На подмогу полицейским депутат Госдумы предложил отправить уставших после работы мам и пап

Идея создания родительского патруля для контроля за подростками была предложена общественными деятелями Архангельской области и поддержана лидером партии «Справедливая Россия — Правда», депутатом Госдумы Сергеем Мироновым.
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