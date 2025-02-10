Как выглядят пять самых дорогих продаваемых в 2025 году домов России

Самые высокобюджетные особняки и коттеджи традиционно расположены в ближайшем Подмосковье, Сочи и Санкт-Петербурге Самые дорогие особняки и коттеджи, выставленные на продажу, расположены в ближайшем Подмосковье, на юге России и в Санкт-Петербурге.