Как выглядят пять самых дорогих продаваемых в 2025 году домов России

Самые высокобюджетные особняки и коттеджи традиционно расположены в ближайшем Подмосковье, Сочи и Санкт-Петербурге Самые дорогие особняки и коттеджи, выставленные на продажу, расположены в ближайшем Подмосковье, на юге России и в Санкт-Петербурге.
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