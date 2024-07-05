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Замена Мбаппе, промах Роналду и штанга Феликса: Франция по пенальти обыграла Португалию и вышла в полуфинал Евро-2024

Замена Мбаппе, промах Роналду и штанга Феликса: Франция по пенальти обыграла Португалию и вышла в полуфинал Евро-2024

Франция взяла верх над Португалией в 1/4 финала чемпионата Европы по футболу. В основное и дополнительное время матча соперники не смогли отличиться, а самый явный момент упустил Криштиану Роналду, в начале первого экстра-тайма не сумевший подстроиться под пас Шику Консейсау.

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