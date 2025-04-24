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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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36+10+5 Джейлена Брауна позволили «Бостону» без Джейсона Тейтума справиться с «Орландо»

Защитник «Бостона» оформил дабл-дабл во втором матче серии с «Орландо». На его счету 36 очков, 10 подборов и 5 передач.

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