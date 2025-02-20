Рубль стремится ввысь. Курсы доллара и евро на 20 февраля

Российская валюта продолжает уверенно расти к доллару и евро.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 20 февраля 2025 года, составляет 90,4268 рубля (прежнее значение — 91,3398 рубля), официальный курс евро — 94,0834 рубля (предыдущий показатель — 95,6693 рубля).
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