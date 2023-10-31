В СПбГУ выявили перспективность сплава галлия и серебра для гибкой микроэлектроники

Результаты исследования опубликованы в Physical acoustics. Галлийсодержащие металлические сплавы имеют широкий спектр практических применений, как в настоящее время, так и в ближайшей перспективе, включая гибкую робототехнику и медицинское приборостроение, а также самовосстанавливающиеся сверхпроводниковые контакты.
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