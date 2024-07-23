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Убийство экс-депутата Рады Ирины Фарион готовилось в течение месяца

Убийство экс-депутата Рады Ирины Фарион готовилось в течение месяца

Убийство экс-депутата Верховной Рады Украины Ирины Фарион готовилось не менее месяца. По данным правоохранительных органов, предполагаемый убийца впервые был зафиксирован камерами видеонаблюдения 11 июля.

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