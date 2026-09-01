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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жезус о «Барсе»: «Я пришел не для того, чтобы что-то улучшать, здесь и так охрененные игроки. Я должен быть одним из них. 30-40% карьеры я играл на фланге, у меня есть эти качества»

Габриэл Жезус рассказал о своих целях в «Барселоне».  «Я всегда играл на трех или четырех позициях в атаке.

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