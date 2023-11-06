Патриотизм. Еще недавно, еще два года назад, это слово у многих ассоциировалось в основном с героическим прошлым.
Как живут релоканты – нас не касается
Комментарии
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anna_n8mailru Надежда Антошкина
А кто такие "релоканты"? По-русски можно?
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23 час.
Людмила Фирстова
Релокант — это человек, который переехал в другую страну или регион для работы или учебы. В контексте миграции и переселения термин “релокант” может относиться к людям, которые переезжают из одной страны в другую с целью трудоустройства, обучения или других целей. Это может быть связано с различными факторами, такими как поиск лучшей работы, образование, семейные обстоятельства или другие причины. Релокантов можно отличить от эмигрантов тем, что они не теряют гражданство своей страны и имеют право вернуться в любое время.
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22 час.
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