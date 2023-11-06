Как живут релоканты – нас не касается

Людмила Фирстова

Релокант — это человек, который переехал в другую страну или регион для работы или учебы. В контексте миграции и переселения термин “релокант” может относиться к людям, которые переезжают из одной страны в другую с целью трудоустройства, обучения или других целей. Это может быть связано с различными факторами, такими как поиск лучшей работы, образование, семейные обстоятельства или другие причины. Релокантов можно отличить от эмигрантов тем, что они не теряют гражданство своей страны и имеют право вернуться в любое время.