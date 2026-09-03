Ямалец повесил кошку на балконе

Житель ЯНАО пойдет под суд за убийство кошки. Как сообщает пресс-служба судебного участка № 1 Красноуфимского судебного района, мировому судье на рассмотрение поступило уголовное дело в отношении жителя Ямало-Ненецкого автономного округа П.
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