Binance предлагает пользователям до $5 млн за информацию о коррумпированных сотрудниках компании

Руководство криптобиржи Binance заявило о намерении вознаграждать пользователей платформы суммами от $10 000 до $5 млн за предоставление информации, которая поможет выявить факты коррупции среди сотрудников компании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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