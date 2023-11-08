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Власти Молдавии увидели руку Москвы среди победителей выборов

Власти Молдавии увидели руку Москвы среди победителей выборов

Проевропейская партия PAS сваливает на Кремль поражение на местных выборах в Молдавии @ EPA/ТАСС Tекст: Кирилл Аверьянов Правящая в Молдавии проевропейская партия PAS оправдывается за крупное поражение на прошедших в воскресенье выборах: заявлено, что во всем виноваты «Кремль и пророссийские силы».

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Комментарии
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Россиянин
На этих выборах не участвовала заграничная диаспора, вот и результат. Майю Санду выбрала диаспора, а не коренные жители Молдавии.
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