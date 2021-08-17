Польша намерена ударить Израиль в самое сердце и запретить поездки школьников в Освенцим

Власти Польши рассмотрят возможность прекращения поездок израильских школьников в страну, так как это становится «элементом промывки мозгов»: об этом заместитель главы внешнеполитического ведомства Польши Павел Яблонски в интервью сайту Kresy.
Власти Польши рассмотрят возможность прекращения поездок израильских школьников в страну, так как это становится «элементом промывки мозгов»: об этом заместитель главы внешнеполитического ведомства Польши Павел Яблонски в интервью сайту Kresy.
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