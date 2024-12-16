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Русская весна

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Украину назвали зоной мирового конфликта

Украину назвали зоной мирового конфликта

Коллективный Запад стравливает между собой людей, инвестирует средства в войны, а после появления на Украине превратил страну в зону мирового конфликта, заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

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