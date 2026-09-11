⛪️ Зачем на Руси венчались и что изменилось со временем? Директор Воскресной школы храма Покрова на Городне, религиовед Владимир Шалахов рассказал, что до XVII века венчание среди простого населения не фиксировали в церковных записях.
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