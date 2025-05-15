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И вновь Мединский: Путин утвердил состав делегации России на переговорах в Стамбуле

И вновь Мединский: Путин утвердил состав делегации России на переговорах в Стамбуле

Политэксперты в который раз сели в лужу. Ответ на вопрос "кто поедет от России на переговоры?" для большинства из них стал неожиданным.

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