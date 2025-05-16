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  • Маша Глага
    Ну эта конечно наснимала шедевров. Вопрос , кто то знает эти культовые работы?))))Валерия Гай Герма...
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Елена Север призвала поддерживать патриотическое кино как часть культурной политики

Елена Север призвала поддерживать патриотическое кино как часть культурной политики

Генеральный продюсер киностудии «Русский Север», член Совета директоров «Русской Медиагруппы», актриса, певица и общественный деятель Елена Север стала одной из участниц заседания Государственного совета Российской Федерации по направлению «Культура и традиционные духовно-нравственные ценности».

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