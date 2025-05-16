Елена Север призвала поддерживать патриотическое кино как часть культурной политики

Генеральный продюсер киностудии «Русский Север», член Совета директоров «Русской Медиагруппы», актриса, певица и общественный деятель Елена Север стала одной из участниц заседания Государственного совета Российской Федерации по направлению «Культура и традиционные духовно-нравственные ценности».
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