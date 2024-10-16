Франция призвала ужесточить контроль за поставками российского газа в Европу

Франция призвала ужесточить контроль за импортом в Европу российских энергоресурсов. Чтобы остановить рост поставок сжиженного природного газа (СПГ), Париж предлагает идентифицировать компании, отгружающие топливо, прямо в портах, сообщает Financial Times (FT).
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