Supreme Court rejects Trump plan to limit mail-in voting for midterms

The U.S. Supreme Court on Monday again rejected President Donald Trump's plan to limit mail-in voting for the upcoming midterm elections.
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