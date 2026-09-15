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Supreme Court rejects Trump plan to limit mail-in voting for midterms

The U.S. Supreme Court on Monday again rejected President Donald Trump's plan to limit mail-in voting for the upcoming midterm elections.

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