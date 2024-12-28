Скользкая дорожка на юге Петербурга отправила местного жителя в больницу с переломом. По информации Мойки78, накануне утром в НИИ им.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Скользкая дорожка на юге Петербурга отправила местного жителя в больницу с переломом. По информации Мойки78, накануне утром в НИИ им.